مصرع مُسن في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

لقي مُسن مصرعه اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بعد كمين سمسطا بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقل جثته بسيارة إسعاف إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بوقوع انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي بني سويف الغربي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا دائرة المحافظة، نتج عنه مصرع مسن، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سمسطا المركزي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع الحادث وجرى إخلاء جثة المتوفى ويدعى؛ فتحي ضيف يونس علي 64 عامًا، يقيم مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، إلى مستشفى سمسطا المركزي وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

يذكر أن محافظة بني سويف، شهدت مصرع شخص، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة بالطريق الزراعي بالقرب من قرية سدس الأمراء بدائرة مركز ببا جنوب بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق وتم تحرير محضر بالواقعة.