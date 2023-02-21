خبير سياحي: انتهى حجز الرحلات لمصر حتى منتصف 2025 ونسبة الإشغالات 100%

قال وليد البطوطي الخبير السياحي إن مصر عادت بقوة إلى الأسواق السياحية العالمية، بخطى ثابتة ومستمرة، وبمؤشر صاعد بصفة مستمرة على عكس بعض الدول التي كان مؤشر العودة لديتها يتأرجح بين الصعود والهبوط، كاشفًا أن العالم أجمع شهد خلال جائحة كورونا توقف السياحة تمامًا، وتراجعت السياحة للمعدل «صفر».

عودة السياح سعداء لبلادهم أكبر دعاية للسياحة بمصر

وأضاف «البطوطي» في حوار مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أهم الدعاية السياحية التي تنشط السياحة هي العودة السعيدة للسياح من مصر، كونهم يمثلون أداة دعائية لجذب المزيد من السياح، كاشفًا عن أن مصر الآن لا يوجد بها حجز سياحي كونها كاملة الإشغالات.

الحجوزات السياحية امتدت لمنتصف عام 2025

وأوضح الخبير السياحي أن محاولة حجز رحلة سياحية لمصر من الخارج من خلال الشركات السياحية الكبرى ستضاف لقائمة انتظار تصل إلى منتصف عام 2025، ونحن مازلنا في عام 2023، مؤكدًا أن عامي 2023 و2024 نسبة الإشغالات انتهت حسب قدرة مصر الإستياعبية لعدد السياح، وهو ما دفع الدولة لإقامة 282 ألف غرفة سياحية جديدة، لاستقبال أعداد أكبر من السياح.

مصر من أعلى الدول السياحية بمعدلات الأمان

وأشار إلى أن السياح بالوقت الحالي أصبحوا ينفقون المال بصورة أكبر عن السابق، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول السياحية من حيث معدلات الأمان بالشارع، فالعديد من الدول التي تتميز بزيارة أعداد كبيرة من السياح يتم بها السرقات بالشارع بصورة يومية.