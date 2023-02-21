قطع مياه الشرب عن قرى مدينة أطفيح بالجيزة لمدة 4 ساعات غدا

أعلنت محافظة الجيزة قطع مياه الشرب عن عدد من قرى مدينة أطفيح، وذلك لوجود كسر في أحد الخطوط بطريق طراد النيل بمدخل قرية الكداية، ما ترتب عليه تسريب شديد من المحبس المغذى للقرية قطر 700 مم، مما يستوجب تغييره لعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

قطع مياه الشرب

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن الأمر يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 4 ساعات، من الساعة 12 ليلا غدا الأربعاء إلى الساعة 4 صباحا يوم الخميس، لإصلاح الخط المذكور، وتغيير المحبس لانتظام ضخ المياه بصورتها الطبيعية.

وأشارت المحافظة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي قرى مركز ومدينة أطفيح.

إصلاح الخط

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أطفيح، بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أي معوقات، للانتهاء من الأعمال المشار إليها، كما كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لإصلاح خط المياه لسرعه ضخ المياه للقرى المتأثرة.

ولفت «راشد» إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن «125» لتلبية الاحتياجات فورا.