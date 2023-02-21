قصة الاعتداء على محاسب بسبب الغيرة بين الأصدقاء في القاهرة.. «خد 100 غرزة»

جمعتهما الصداقة منذ الطفولة واقتسما الطعام فيما بينهما، واتفقا على أن يكون مصيرهما واحد، ولكن شاءت الأقدار أن تفرق بينهما، فأكمل أحدهما تعليمه الجامعي وحصل الآخر على تعليم متوسط ما أضمر الضغينة في نفس الأخير فبدأ بالابتعاد عنه شيئا فشيئًا، إلى أن انتهت القصة بجريمة صدر فيها حكما بالأمس بالحبس خمس سنوات على المتهم.

مشادة كلامية

لم يكن الابتعاد الفيصل بين الصديقين ولكن بدأ يصطنع المتهم المشادات معه، وفي إحدى المرات كان يجلسان سويًا على أحد المقاهي الكائنة في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى صفع كل منهما الآخر على وجهه.

طعنات متفرقة بالجسد

المشاكل لم تنته إلى هذا الحد حتى عندما تدخل عدد من الأهالي لفض الاشتباك الذي دار بين الصديقين ولكن أخرج المتهم «أحمد. م» من بين طيات ملابسه سلاح أبيض «سنجة» وأعمله في جسد المجني عليه «م. أ»، 26 عامًا، محاسب، وسدد له عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده ما بين ضرب بالوجه أدى إلى التسبب في قطع العصب السابع، حتى وصل عدد الغرز إلى 100 غرزة في الوجه والجسد.

واستطاع عدد من الأهالي الزود بين الطرفين ونقل المجني عليه إلى المستشفى التي أخطرت قسم شرطة مصر القديمة بوصول أحد الأشخاص «محاسب» مصاب بجروح قطعية في أنحاء جسده بسبب وقوع مشاجرة بينه وبين صديقه، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى المستشفى لسؤال الضحية الذي اتهم صديقه بتسديد عدة طعنات له بسبب خلافات بينهما.

وبسؤال عدد من الشهود أفادوا بنفس ما أدلى به المجني عليه، وتم القبض على المتهم الذي اعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وارجع سبب فعلته بحدوث مشادة كلامية بينهما انتهت إلى مشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4960 جنح قسم شرطة مصر القديمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي وجهت تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس والتي أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.