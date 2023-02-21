إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة

أصيب 12 عاملاً بجروح وكدمات في حادث انقلاب سيارة نصف نقل عليها عدد من العمالة الزراعية، وذلك على الطريق الصحراوي عند الكيلو 77 في اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى النوبارية العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة عمالة في البحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بالكيلو 77 بالطريق الصحراوي اتجاه القاهرة، مما أدى إلى إصابة 12 عاملاً وجار عمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين فرار قائد السيارة عقب وقوع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى النوبارية العام.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من بلال سلامه محمد، 24 عاما، ومحمد إبراهيم صالح، 22 عاما، ومحمد حسن محمد، 37 عاما، وأحمد سعيد شحاتة، 35 عاما، وخميس عبد الكريم فايز، 21 عاما، ومحمود سعيد شحاتة، 16 عاما، ومحمد مسعود عطية، 19 عاما.

كما أصيب أيضاً هشام زكي، 39 عاما، ونصار عاصم نصار، 23 عاما، وعبدة زكي ميمون، 45 عاما، وشحاتة سعيد شحاتة، 25 عاما، وكريم جمعة محمد، 21 عاما.

وجميع المصابون مقيمين بمركز أبو المطامير، وجرى نقلهم إلى مستشفى النوبارية العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.