القبض على سائق سيارة بتهمة استخدام كشاف يؤثر على الرؤية بالطرق

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من قائد سيارة ربع نقل ، لإستخدامه كشاف عالى الإضاءة يؤثر على الرؤية لإحدى الطرق بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن السيارة المشار إليها ملك إحدى الشركات وبسؤال مسئول الشركة قرر بأن قائدها وقت إرتكاب الواقعه (سائق بذات الشركة ، مقيم بمحافظة المنيا) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بأنه قائد السيارة المشار إليها، وبفحص السيارة تبين وجود مخالفات عبارة عن (تثبيت اللوحة الخلفية بمكان غير مخصص لها - تركيب أنوار خلفية مبهرة) مُخالفين لشروط التراخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.