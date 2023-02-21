رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

القبض على سائق سيارة بتهمة استخدام كشاف يؤثر على الرؤية بالطرق

كتب:

محمد بركات
11:41 ص | الثلاثاء 21 فبراير 2023
وزارة الداخلية- أرشيفية

وزارة الداخلية- أرشيفية

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من قائد سيارة ربع نقل ، لإستخدامه كشاف عالى الإضاءة يؤثر على الرؤية لإحدى الطرق بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن السيارة المشار إليها ملك إحدى الشركات وبسؤال مسئول الشركة قرر بأن قائدها وقت إرتكاب الواقعه (سائق بذات الشركة ، مقيم بمحافظة المنيا) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بأنه قائد السيارة المشار إليها، وبفحص السيارة تبين وجود مخالفات عبارة عن (تثبيت اللوحة الخلفية بمكان غير مخصص لها - تركيب أنوار خلفية مبهرة) مُخالفين لشروط التراخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

ضبط تاجر عملة بتهمة غسل 15 مليون جنيه في تأسيس شركات وشراء شقق وسيارات

الأمن العام: ضبط 396 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

ضبط شخصين بحوزتهما عملات أجنبية مقلدة في المعادي

«المرور»: ضبط 71 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 14 قضية مخدرات وتنفيذ 5259 حكما قضائيا في كفر الشيخ
بقلم محمد بركات