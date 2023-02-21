«التضامن» تكشف تفاصيل معرض «ديارنا» بمشاركة 400 عارض (فيديو)

قالت شيرين عاصم، مستشارة وزير التضامن للتسويق والمعارض، إنّ معرض ديارنا سيقام على مساحة 1800 متر، بمشاركة 400 عارض وعارضة، موضحةً: «نحاول منح المزيد من العارضين فرصا لعرض منتجاتهم، لأن مدة المعرض 17 يوما، من الساعة 10 صباحا حتى العاشرة مساءً».

اكسسوارات منزلية وأزياء ومفروشات منزلية في المعرض

وأضافت مستشارة وزير التضامن للتسويق والمعارض خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «في معرض ديارنا، هناك اكسسوارات منزلية وأزياء ومفروشات منزلية وخزف وأخشاب وأنواع مختلفة من الأخشاب».

واحة سيوة ضيف شرف المعرض

وتابعت مستشارة وزير التضامن للتسويق والمعارض: «واحة سيوة ضيف شرف المعرض، المنتجات تراثية بلمحة عصرية، وفي كل دورة نحاول التجديد ودعم عارضين جدد، لدينا لجنة والعارض الراغب في المشاركة يملأ استمارة عبر الإنترنت».

وفيما يخص الأسعار، قال مستشارة وزير التضامن للتسويق والمعارض: «الحرف تعتمد على أنّها لا تصنع كميات، وبالتالي يكون السعر أعلى بعض الشيء، لأن الحرفي لا يمكنه صناعة آلاف القطع مثل الصناعة».