إصابة شاب سقط من الطابق الثاني في الغربية

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر سقوطه من الطابق الثاني، داخل إحدى محطات فرز البرتقال بمحافظة الغربية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بسقوط شاب

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا من الأهالي، يفيد سقوط شاب في العقد الثالث من العمر من الطابق الثاني داخل إحدى محطات فرز البرتقال، مما أدى إلى إصابة باصابات مختلفة ومتفرقة، بدائرة المركز.

اختلال توازن الشاب

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة شاب يدعى «أحمد. ف. م. ع»، 28 عاما، باشتباه كسر بالزراع الأيسر والكاحل الأيسر، إثر سقوطه من الطابق الثاني، بعد أن إختل توازنه أثناء عمله داخل أحدي محطات فرز البرتقال، الكائنة بمدينة كفر الزيات.

وتم النقل المصاب إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على الأسباب والملابسات.