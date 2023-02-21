المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة، بمصر القديمة.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 12396 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم «عبدالعزيز. م»، وشهرته «الحلواني»، 23 عامًا، سائق، في أكتوبر من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بإحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

استعمال القوة ضد مأمور الضبط

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز بقصد التعاطي «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فضلا عن قيامه باستعمال القوة والعنف ضد مأمور الضبط حال كونه موظفا عاما، أثناء تأدية عمله بأن اشهر سلاح أبيض «كتر» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.