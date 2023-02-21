السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات وإحراز سلاح ناري بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، المتهم «ا.م.ع»، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري دون ترخيص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل القضية

تعود أحداث وتفاصيل القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجها على عملائه.

القبض على المتهم

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدة أكياس من الشابو كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح ناري دون ترخيص بحوزته، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.