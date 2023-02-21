بنك سويسري: الدولار سيضعف أمام عملات الأسواق الناشئة قريبا

توقع بنك لومبارد أودييه السويسري، أن يضعف الدولار في المستقبل، لأسباب تتعلق بمعاودة فتح الاقتصاد الصيني ونموه مرة أخرى، وتجاوز صدمة الغاز في أوروبا، وتباطؤ في وتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

استفادة عملات الأسواق الناشئة

أضاف البنك السويسري في مذكرة، أن ظروف التبادل التجاري في أوروبا تتحسن، وبدأ عجزها التجاري بالفعل في التقلص، وهو عكس الوضع الذي كان سائدا عام 2022، وأن الأسواق بدأت أيضًا في تسعير سياسة التيسير الفيدرالي في النصف الثاني من العام، وأصبحت الأسعار أقل تقلبًا، ما أفاد العديد من عملات الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة.

وتابع: «ونعتقد أن هذا الاتجاه يمكن أن يستمر طالما استمرت بيانات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة في التراجع في الربع الأول، مما سيساعد عملات الأسواق الناشئة على الارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة».

الدولار عند أعلى مستوى في 6 أسابيع

يذكر أنه جرى تداول مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 104 نقاط اليوم الثلاثاء، واستقر بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع حيث دعمت العملة الاقتصادية الأمريكية أقوى من المتوقع والتصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفاع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة

وأشارت أحدث البيانات، إلى استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية وسوق وظائف قوي في الولايات المتحدة، مما يدعم حالة المزيد من التشديد النقدي.