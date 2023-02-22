مطرب التسعينيات هيثم شاولي يكشف تفاصيل أغنية «أمي» قبل طرحها

يستعد المطرب هيثم شاولي لتقديم أغنية جديدة، لتكون باكورة أعماله لعام 2023، والتي تحمل اسم «أمي»، ومن المقرر عرضها تزامناً مع الاحتفالات بعيد الأم في شهر مارس المقبل.

أغنية جديدة لـ هيثم شاولي

وقال هيثم شاولي لـ «الوطن»، إن الأغنية من ألحاني وكلمات عصام مصطفى، وتوزيع تامر صقر، ومن المقرر تصوير الأغنية مع مخرج الفيديو أحمد عمر، واستقرينا على اسم الأغنية بشكل نهائي «أمي».

وعبَّر شاولي عن سعادته بهذا العمل الجديد قائلاً: «صنعت الأغنية بإحساسي، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، خاصة أن كلامها يلمس القلب، وتحمل بداخلها رسالة بأن يعامل كل الأبناء أمهاتهم بكل الحب والتقدير في الدنيا، فهي لا تعوض».

آخر ظهور للمطرب هيثم

جاء آخر ظهور للمطرب هيثم شاولي، بعدما حصل على تكريم من الأمم المتحدة للفنون بالقاعة الملكية بجانب درع التميز وجائزة الموسيقار فريد الأطرش.

محطات في حياة المطرب هيثم

يعتبر هيثم شاولي من أهم مطربي التسعينيات، حيث قدم عددا كبيرا من الأغنيات التي ما زالت محفورة بأذهان جمهوره منها «أحلى الأشواق، عيني على الأيام، بتغرب، ليالي، راجع، حبيبي أنت فين».

وقد انقطع المطرب هيثم شاولي لفترة عن الغناء وأكمل دراسته في مهنة الطب، كما أنه زاول المهنة، وحقق نجاحاً كبيراً في مصاف كبار أطباء الوطن العربي.

تخرج في كلية طب القاهرة عام 93، ومارس الطب بجانب عشقه للموسيقى والغناء وكان في بداية عمره يغني بالإسبانية.