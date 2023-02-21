تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته في الهرم لجلسة 24 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع في قتل زوجة شقيقه في منطقة الهرم، بسبب خلافات بينهما، لـ24 مايو لورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية.

وخضع المتهم إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، في القضية التي حملت رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم، والمقيدة برقم 2281 لسنة 2020 كلي السادس من أكتوبر، ووجهت له قيامه بدائرة قسم شرطة الهرم، قتل شقيقه ووالدته بعد حدوث مشادة كلامية انتهت بالتطاول بالأيدي والتعدي عليهما بسلاح أبيض.

طعنات نافذة

وأضافت النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهم، قيامه بقتل شقيقه عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بعد إصابته بطعنات نافذة أودت بحياته، وقتل والدته حينما حاولت الزود عن نجلها بعد الاستغاثة بها، فسدد لها عدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، محدثًا إصابتها في مواطن الحياة التي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

الشروع في القتل وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم شرع في قتل زوجة شقيقه حينما حاولت الدفاع عن زوجها وحماتها فسدد لها عدة طعنات ولكنه لم يتمكن من قتلها لسبب لا دخل لإرادته به وهو تداركها للعلاج، وهروبها من أمامه أثناء تسديد الطعنات لها في جانبها الأيسر.