إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية وذلك بعد تقرير المتابعة الميدانية المفاجئة اليوم.

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، وعبد العليم حماد من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي الخانكة وشبين القناطر .

متابعة مراكز شباب القليوبية

فقد تم متابعة مركز شباب زاوية الشيخ سند وكفر شبين وكفر الشوبك ووادي النيل وكفر عبيان وأبو زعبل البلد والأمل وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

كما شملت المتابعة مراكز شباب الخانكة وعرب الربيعيين الذي تبين أنهم مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهم، أما مراكز شباب مزرعة الجبل الأصفر، و 23 يوليو، وعرب العليقات القبلية مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

إجراءات عوامل الأمن والسلامة

وأوصت اللجنة بالالتزام بتنفيذ إجراءات عوامل الأمن والسلامة والاهتمام بتنفيذ الخطة الموحدة والعمل على استغلال الأماكن غير المستغلة، كما جرى متابعة معرض الحرف اليدوية بمركز شباب كفر شبين ويوم رياضى بمركز شباب الأمل، كما أكد الصبروط استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة.