سلسلة ندوات للتوعية بالأمراض المشتركة بالمعاهد الأزهرية في الجيزة

بدأ أطباء الطب البيطري، عمل سلسلة من الندوات لنشر الوعي لدى طلاب المعاهد الأزهرية بالجيزة، تحت عنوان «دور الطبيب البيطري والتوعية بالأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان»، التي أقيمت بمعهد الأشراف النموذجي التابع لإدارة الصديق التعليمية الأزهرية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة فاطمة الأحمر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، والدكتور سمير أبو الخير، وكيل الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالجيزة وإدارة العلاقات العامة بالمنطقة.

حاضرت الدكتورة بسمة ماهر من إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالجيزة في المعاهد الأزهرية، ودارت الندوة حول الحديث عن أهمية نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، حفاظًا على صحة الإنسان عن طريق تنشيط الندوات الإرشادية التوعوية.

سلامة الغذاء

كما تناولت المحاضرة سلامة الغذاء واللحوم والألبان والشروط الصحية السليمة لتناولهم والتلوث الغذائي وأهمية دور الطبيب البيطري فى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، وكذلك الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وخطورتها، بالإضافة إلى التنبيه على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك تعليمات الحفاظ على الصحة العامة وطرق حفظ اللحوم.

التأكد من سلامة المنتجات

وأوضحت كيفية التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى التنبيه المشدد بضرورة اتباع تعليمات الحفاظ على الصحة العامة، وطرق حفظ اللحوم وتعليق بعض المنشورات الإرشادية لتوعية العاملين والطلاب بالمعاهد، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وضمان غذاء سليم وصحى بالأسواق.