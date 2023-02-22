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«جهاز الوراق الجديدة» ينظم ندوة لتعريف الأهالي بالمشروعات الخدمية

كتب:

أيمن حمزة
02:15 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
جزيرة الوراق بعد تطويرها

جزيرة الوراق بعد تطويرها

صرح المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، بأنّه جرى تنظيم ندوة تعريفية لأهالي جزيرة الوراق، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتعريف بالمشروعات والخدمات المقدمة، التي تساهم في رفع مستوى المعيشة والارتقاء بالمواطنين وتحقيق التنمية المستهدفة.

ندوة تعريفية بالمشروعات والخدمات

وأضاف «شوقي»، أنّه تم عقد الندوة التعريفية داخل جزيرة الوراق تيسيرًا على الأهالي والاستماع لأفكارهم والرد على استفساراتهم المختلفة.

وأوضح أنه حضر الندوة، ممثلون عن معظم عائلات الجزيرة، حيث تأتي هذه الندوة في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس الوزراء، لإشراك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  في دعم أهالي جزيرة الوراق، من خلال توفير مشروعات لهم طبقًا لرغباتهم وإهتماماتهم المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستهدفة.

توزيع بيان بالمتطلبات اللازمة لعمل المشروعات

وفي السياق ذاته، قدم الدكتور حاتم مكرم، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للقاهرة الكبرى والقليوبية، شرحًا للخدمات والمشروعات المقدمة من الجهاز، وكذلك تم توزيع بيان بالمتطلبات اللازمة لعمل المشروعات، على جميع الحاضرين للندوة التعريفية من أهالي الجزيرة، وبيان بالمستندات المطلوبة لتسجيل وترخيص المشروعات وأنواع المشروعات التي يتم تمويلها، والتعريف بعنوان ووسائل الاتصال بمقر جهاز تنمية المشروعات والخط الساخن.

وكان جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، قد نظم قرعة علنية لتوزيع وحدات الإسكان الخاصة بتعويضات عدد من ملاك المدينة ممن وافقوا على الخروج من المدينة والإقامة في مدينة السادس من أكتوبر.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.