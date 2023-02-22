عاجل.. إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 12 شخص باصابات متفرقه في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز الحمام امام قرية ميتا السياحية، منذ قليل، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث وتقديم اسعافات الاوليه، وجرى نقلهم الى اقرب مستشفى واخطرت شرطة النجده اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخليه مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابين حادث مطروح

واستقبلت، اليوم الأربعاء، مستشفى الحمام المركزى جميع مصابين حادث مطروح وننشر الاسماء والحالات وهم :" سعد حمودة ابراهيم عسل الغابة 39 سنة مركز ابو حمص البحيرة مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، وياسر متولي علي عبد المجيد 34 سنة من مركز ابو حمص البحيرة كدمات وسحجات في الجسم واسلام محمد الشحات محمد 22 سنة ابو حمص البحيرة كدمات وسحجات في الجسم، ورجب سعد عبداللة محمد 41 سنة ابو حمص البحيرة كدمات وسحجات في الجسم وبشير فوزي خنيزى عبد النبي 50 سنة ابو حمص البحيرة كدمات وسحجات في الجسم وعلاء حامد الصافي عبد الحميد 24 سنة ابو حمص البحيرة كدمات وسحجات في الجسم واحمد متولي علي متولي 54 سنة ابو حمص البحيرة كدمات وسحجات في الجسم ومحمود بدر الصباح محمد سعد 35 سنة مركز ابو حمص البحيرة كدمات وسحجات في الجسم ومصطفي محمد رمضان احمد 25 سنة مركز ابو حمص البحيرة كدمات وسحجات في الجسم ومتولي حسن المنشاوي 57 سنة مركز ابو حمص البحيرة يعانى من اشباة كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وكدمات وسحجات في الجسم، ومحمد علي حسين الطنطاوي 40 سنة من مركز ابو حمص البحيرة كدمات وسحجات في الجسم وكريم خميس محمد رمضان 32 سنة مركز ابو حمص البحيرة كدمات وسحجات في الجسم".

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت الى موقع الحادث مباحث المرور وشرطه التامين الطريق الدولي الساحلي مطروح الاسكندريه وجاري الفحص للتعرف على اسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل الى جهات التحقيق.