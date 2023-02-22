عاجل.. إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا 

أصيب 15 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديدا بالقرب مدخل قرية تونا الجبل التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي.

إصابة 15 شخصًا في الحادث

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، إثر اختلال عجله القيادة بيد السائق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.