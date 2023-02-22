أستاذ علاقات دولية: زيارة الرئيس الأوزبكستاني ارتقت بالملفات السياسية غير التقليدية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس الأوزبكستاني لمصر هو البناء على ما جرى التأسيس عليه، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018، خاصة أن الملاحظ وجود أعداد كبيرة من الاتفاقيات التي جرى تناولها كانت خاصة بموضوعات حيوية كالتجارة والاقتصاد والفن والثقافة.

ترتقاء بمستوى بالملفات السياسية التقليدية للملفات غير التقليدية

وأضافت أستاذة العلاقات الدولية، في مداخلة هاتفية على القناة الثانية المصرية، أنه فيما يتعلق بالملف السياسي فإن هناك ارتقاء بمستوى بالملفات السياسية التقليدية للملفات غير التقليدية، واصبح تناول السياسات الخارجية بالنسبة لمصر وفقًا لاستراتيجية الجمهورية الجديدة، يتسم بالتنوع بالملفات والمجالات.

وأوضحت الدكتورة إيمان زهران، أن الملف الاقتصادي له ملمح خاص، خاصة أنه يتعلق بالارتدادات المباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة ملفي الطاقة والأمن الغذائي، مشيرة إلى أبرز ملامح ارتقاء مستوى العلاقات للعلاقات غير التقليدية كتعدد الاتفاقات والاجتماعات التي يجرى ترتيبها على هامش منتدى الأعمال على هامش زيارة الرئيس الأوزبكستاني لمصر.

مصر لها ثقل دولي كونها تحتل وسط المعادلة دائمًا

ولفتت إلى أن مصر تحتل وسط المعادلة بالأشياء كافة، في الشرق الأوسط والمنطقة الأورومتوسطية والبوابة الرئيسية لأفريقيا، وهو ما يمثل الثقل الدولي لمصر، وعلى مستوى السياسات الخارجية القاهرة ما تدفع بأجندتها الخارجية نقل المعطيات السياسية بالأقليم أو نقل المعطيات فيما يتعلق التوثيقات الثنائية، كالاجتماع الذي جرى مع رئيس أوزبكستان، وتم خلاله تناول القضايا السياسية ذات الملمح الإقليمي، كالقضية الفلسطينية على سبيل المثال.