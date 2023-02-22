هل وصلتك رسالة «حسابك اتوقف» بالبريد المصري؟.. احذر أنت تتعرض للنصب

تداولت خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من رسائل الهاتف المحمول، حول إيقاف بعض الحسابات الشخصية لعدد من عملاء البريد المصري.

وطالب مرسل تلك الرسائل المجهولة، من العملاء سرعة التواصل مع الرقم المذكور لحل المشكلة وتحديث البيانات، لإعادة تشغيل الحساب مرة أخرى.

رسائل عن إيقاف حسابات البريد

وجاء محتوى الرسالة بالنص: «تم إيقاف حسابك البريد المصري لعدم التحديث لفتره موقتاً برجا الاتصال بنا».

وللوقوف على مدى صحة هذه الرسالة، قال ناصر سعيد مدير مكتب مدير البريد المصري بمصر الجديدة، إن ما يتم تداوله هو عملية نصب، محذرا من الانسياق وراء هذه الشائعات.

تحذير من فخ للنصب على عملاء البريد

أضاف سعيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هيئة البريد ومكاتبها، لا ترسل أي رسائل مثل هذه للعملاء، وأنه عندما يقوم أي عميل بمعاودة الاتصال بهذه الأرقام، سيطلب منه رقم البطاقة، والرقم السري الخاص بها، الذي يوجد على ظهر البطاقة، ما يجعلهم قادرين على الاستيلاء عليها وسرقة الأموال منها بكل سهولة.

وحذر العملاء من ضرورة عدم التعامل مع مثل هذه الرسائل، مؤكدا أن أي تحديثات تتم عن طريق مكاتب البريد، ولن ترسل الهيئة مثل تلك الرسائل.

وأشار مدير مكتب مدير البريد بمصر الجديدة، إلى أن هناك بعض الحالات التي تتواصل مع هذه الأرقام، ويتم الاحتيال عليها وسحب أموالها من الحساب الخاص بها دون علمها، لذلك من الأفضل التوجه إلى مكاتب البريد أو السيارات الخاصة بهيئة البريد المصري، للتأكد من إذا كانت هناك أي مشكلة في الحساب الخاص بالعملاء.