الحكومة: طرح أول إصدار من الصكوك يعزز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ نجاح وزارة المالية، في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات، خطوة مهمة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، الأمر الذي يعكسه الإقبال الكبير من جانبهم، على هذا الإصدار الناجح، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية بما يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل.

وأشاد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتسلم مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي «نيباد» في الفترة من 2023 إلى 2025، بإجماع الأعضاء، والتي تم إعلانها خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاجتماع الافتراضي للدورة 40 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة «نيباد».

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الرئيس السيسي عرض خلال الاجتماع أولويات مصر خلال رئاستها لمؤسسة «نيباد» خلال العامين المقبلين، وعلى رأسها دفع العمل من أجل تشارك الخبرات والإمكانات في المجالات ذات الأولوية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين، لتحقيق التنمية لشعوب القارة.

وثمّن رئيس الوزراء، النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال زيارة الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، واللقاء الذي جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع احتفال الدولتين بالذكرى الحادية والثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، لافتا إلى أنّ الزيارة استهدفت التأسيس لمسار من التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، وتعميق الروابط الثقافية بين الشعبين، والبناء على نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة طشقند في سبتمبر 2018.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج مشاركة وزير الخارجية، في القمة الأفريقية الـ36 التي عقدت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وشهدت التأكيد على المواقف المصرية الثابتة وبخاصة تجاه ملفات السلم والأمن، وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا الصدد، أشار مدبولي إلى مشاركة مصر في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ CAHOSCC، والذي شهد اعتماد مقرر يُشيد بنجاح مصر في استضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلالها، وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.