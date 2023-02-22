خبير حركات إسلام سياسي يوضح معنى «السلفية العلمية» وأبرز محاور منهجها

شهد الجزء الأول من الحوار الذي بثته قناة «الوثائقية» مع «أمير حدود داعش»، نقاشا حول «السلفية العلمية» بين الإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهيثم عبد الحميد، «أمير حدود داعش»، ومن المقرر أن يتناول الجزء الثالث من الحوار أمير حدود داعش»، والمقرر عرضه غدا، الخميس في تمام الساعة 9 مساءً، الحديث عن السلفية العلمية، فما معناها وما هو منهجها؟.

خبير حركات الإسلام السياسي: «أصحاب السلفية العلمية معندهمش وسطية»

قال إسلام الكتاتني خبير حركات الإسلام السياسي، في تصريحات لـ «الوطن»، إن السلفية العلمية عبارة عن شيخ تتلمذ على يد شيخ آخر وحصل على العلم منه «لم يدرس في الأزهر الشريف، ولديه تلاميذ يستمعون له ويأخذون بآراءه وأفكاره».

وأوضح «الكتاتني» أن من يتبع منهج السلفية العلمية، يتشدد في الأمور الفقهية الفرعية، كالنقاب وتقصير الثياب واللحية وغيرها، وخطورة هذا المذهب تكمن في كونه بذرة لنشأة إرهابي، موضحا: «أصحاب السلفية العلمية معندهمش وسطية، متشددين جدا، وهذا التشدد في كثير من الأحيان يؤدي إلى تحول الإنسان إلى إرهابي، فهي البذرة أو النبتة لخلق إرهابي».

وأوضح خبير حركات الإسلام السياسي، أن «السلفية العلمية» لها عدد من المناهج المختلفة، من أبرزها «عدم الخروج على الحاكم»، فهم يتسمون بطاعة الحاكم وأوامره، وهو من أبرز الأمور الفقهية التي يتسم بها أصحاب السلفية العلمية، على عكس السلفية الجهادية التي لا تتبع هذا المنهج أبدا.

قناة «الوثائقية» تناقش تعريف «السلفية العلمية»

وكان الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد ذكر في الجزء الأول من حواره مع أحد «أمير حدود داعش»، أن السلفية العلمية هي عبارة عن حضور الشخص لدروس للمنهج السلفي ويتتلمذ عليها ويتأسس عليها ويجعلها نمط حياته دون أن يفكر في أي عمل مسلح، هو فقط معني بالتفاصيل الحياتية والدينية التي يقرها المنهج السلفي.

وتوجه الدريني خلال الحوار بالسؤال لأمير داعش السابق قائلا: هل هذا تعريف دقيق؟

ليرد هيثم عبد الحميد «أمير حدود داعش» قائلا: «أنا لست خبيرا في السلفية العلمية، لكن هي منهج يعتبر أن الطريق الصحيح للنجاة هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الشكل الأولي للإسلام خلال القرون الثلاثة الأولى، فيسموا سلفيين بسبب مرجعيتهم للسلف الأولي في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ المسلمين».