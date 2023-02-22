رئيس الوزراء: نعمل على الخطة التفصيلية لطرح 32 شركة في البورصة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تكلف ما يطلق عليه «بنك استثمار»، وهو بنك معني بإجراء كل الأعمال التمهيدية المطلوبة لطرح الشركات للبورصة، وهي بنوك عالمية أو محلية، ويجري تحديد توقيت محدد بالشهر لتحديد ميعاد الطرح وضمان الالتزام بهذه التواريخ.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي بثته قناة «إكسترا نيوز»: «الخبراء الاقتصاديون تساءلوا عن الخطة التفصيلية لطرح الـ 32 شركة في البورصة، ونحن نعمل على الخطة التفصيلية لعملية الطرح، وجرى تحصيص مجموعة كاملة بها محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيون تحت إشراف رئيس الوزراء، لوضع خطة متكاملة لضمان هذا الأمر».

وتابع: «الخطة وطنية، ووضعتها الدولة، وهدفها توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في الملكية العامة للمؤسسات الموجودة في الدولة، طبقا لوثيقة سياسة الملكية التي تحركنا عليها».