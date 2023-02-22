مصرع شاب دهسا تحت عجلات سيارة نقل على طريق «مطروح الإسكندرية»

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، دهسا أسفل عجلات نقل ثقيل على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، في الكيلو 25 اتجاه مطروح بمنطقة القصابة، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة برئاسة السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول الجثة مستشفى مطروح

واستقبلت اليوم الأربعاء، مستشفى مطروح العام ضحية حادث دهس طريق الإسكندرية مطروح وهو السيد أشرف السيد عبدالسلام 21 سنة من المنصورة وصولة جثة هامدة.

ووقع مفتش الصحة الكشف الطبي على الجثة، وجرى إيداعها بثلاجة مستشفى مطروح العام تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث المرور وقسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث وجاري الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.