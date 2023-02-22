إصابة 8 أشخاص في حادثين متفرقين بالبحر الأحمر

شهدت طرق محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حادثين متفرقين بطريق رأس غارب الغردقة، وطريق وطريق سفاجا قنا، وجرى استدعاء أكثر من سيارة إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفيات رأس غارب وسفاجا لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير المحاضر اللازمة.

إصابة 3 أشخاص في حادث بطريق رأس غارب الغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة، بالقرب من منطقة رأس شقير شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم إبلاغ مرفق إسعاف البحر الأحمر وتبين إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم عمل الإسعافات الأولية وحالتهم مستقرة.

إصابة 5 أشخاص في حادث طريق سفاجا قنا

وفي الحادث الثاني بطريق سفاجا قنا المؤدي إلى محافظات الصعيد، جرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات متفرقة وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المختصة.

مصرع شقيقين بطريق سفاجا قنا

شهد أمس الثلاثاء طريق سفاجا قنا انقلاب سيارة ملاكي وأسفر عن وفاة شقيقين وتم إيداع جثمانهما بمستشفى سفاجا المركزي، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفنهما .