وكيل الأوقاف السابق: «السلفية العلمية» مصطلح مستحدث ولا وجود لها في الإسلام

أثار الجزء الأول من الحوار مع أحد أمراء داعش، الذي بثته قناة «الوثائقية»، ردود فعل كثيرة، خاصة بعد الحديث عن مصطلح «السلفية العلمية»، الأمر الذي تحدث عنه الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف السابق بمحافظة الإسماعيلية، موضحا مرجعية المصطلح، وما إن كان له أساس في الدين الإسلامي.

الجماعات المتطرفة استغلت الدين للسيطرة على عقول الشباب

وقال وكيل وزارة الأوقاف السابق بمحافظة الإسماعيلية، إنه لا وجود في الدين الإسلامي لما يسمى «السلفية العلمية»، موضحا أن هناك جماعات استغلت الشباب للسيطرة على عقولهم باسم الدين، مشددا على أن أهل السنة الحقيقيين هم من يتبعون القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولا يعينون أنفسهم أوصياء على البشر.

وأضاف «عبادة» في تصريحات لـ «الوطن»، أن هذه المصطلحات استحدثت من بعض الجماعات المتطرفة في مصر والوطن العربي: «أوجه رسالة لكل من يصور نفسه أنه أكثر حرصا واتباعا للسلف، أنت لست كذلك إلا عندما تعلم أن كل البشر يخطئ، وأن الدين الإسلامي الوسطي هو دين الرحمة والمغفرة والتسامح».

قناة «الوثائقية» تستضيف أحد أمراء داعش السابقين

وكان الإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد ذكر في الجزء الأول من حواره مع أحد أمراء تنظيم داعش السابق، أن السلفية العلمية هي عبارة عن حضور الشخص لدروس للمنهج السلفي ويتتلمذ عليها ويتأسس عليها ويجعلها نمط حياته دون أن يفكر في أي عمل مسلح، هو فقط معني بالتفاصيل الحياتية والدينية التي يقرها المنهج السلفي.

فيما قال هيثم عبد الحميد، «أمير حدود داعش»: «أنا لست خبيرا في السلفية العلمية، ولكن هي منهج يعتبر أن الطريق الصحيح للنجاة هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الشكل الأولي للإسلام خلال القرون الثلاثة الأولى».