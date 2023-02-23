6 مستندات للتأمين على العامل بالقطاع الخاص.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن هناك 14 مليون و288 ألفا و762 مواطنا مؤمن عليهم حتى بداية شهر فبراير 2023، وذلك على الموقع الرسمى لها، موضحة أنه من أبرز المزايا التأمينية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

التقديم خلال 14 يوما من التحاق أي عامل بالعمل

ومن جانبها أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، للتأمين على العاملين بالقطاع الخاص، حيث ألزمه بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه، خلال 14 يوما «أسبوعين» من التحاق أي عامل بالعمل لديه، حتى يحصل على الحماية التأمينية.

وأشارت التأمينات الاجتماعية، على الموقع الرسمى لها، إلى أن التأمينات على العمال تؤثر في ربط المنشآة وحساباتها علي قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.​

خطوات ومستندات التأمين على العمال بالقطاع الخاص

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنه على صاحب العمل أن يقوم بتحرير نموذج رقم 1، من أصل وصورتين يدوياً، ويكون مستوف كل التوقيعات الموجودة بكل دقة، خلال 14 يوما من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه، ويقوم بالتقديم بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج، مرفق به المستندات التالية:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- إقرار إستلام العمل إن وجد.

3- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص.

4- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

5- صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات.

6- استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه.