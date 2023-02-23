خام الحديد يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر عالميا.. وطن «المسلح» يتراجع 400 جنيه

قفزت أسعار خام الحديد إلى 133 دولارًا للطن، عالميا، وهو أعلى سعر في 8 أشهر، وسط علامات على زيادة الطلب على البناء الصيني إلى جانب مخاوف الإمداد، وفق بيانات التسليم في ميناء تيانجين الصيني.

ارتفاع الطلب الصيني

وأظهرت بيانات من مجموعة الأبحاث ANZ Group أن أسعار العقارات الصينية، استقرت في يناير بعد 16 شهرًا متتاليًا من الانكماش، ما يدعم توقعات زيادة الطلب بعد إعادة فتح البلاد وإدخال التحفيز القوي لمطوري العقارات من السلطات الصينية.

انخفاض المخزونات يرفع الأسعار

في الوقت نفسه، أدى انخفاض المخزونات في مصانع الصلب الصينية إلى تفاقم الأسعار المرتفعة بالفعل بسبب ضعف الإمدادات من كبار المنتجين في البرازيل وأستراليا، علاوة على ذلك، خفضت شركات التعدين العملاقة في جنوب إفريقيا توقعات الإنتاج للسنوات القادمة.

أسعار الحديد في مصر

محلياً، واصلت أسعار الحديد في مصر استقرارها لليوم الثالث، بعد تراجعها لمستوى يقع بين 24800 و28500 جنيه من مستوى 25200 جنيه – 28500 جنيه منتصف فبراير.

سعر حديد عز

وسجل سعر حديد عز 26985 جنيه تسليم مصنع، والسويس للصلب 26850 جنيه، وبشاي 28500 جنيه، و27 ألف لحديد المراكبي و26850 لـ«حديد المصريين» و26 ألف مصر ستيل والكوني، 27 ألف الجارحي، والجيوشي للصلب عند 25500 جنيه، فيما حل حديد العلا كأقل سعر للحديد في مصر عند 25200 جنيه.