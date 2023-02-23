تجهيز مخرات السيول في سفاجا استعدادا لموسم الأمطار (صور)

رفعت أجهزة مجلس مدينة سفاجا درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار، ومراجعة مدى استعداد غرفة الطوارئ، والتأكيد على عدم وجود عوائق في مخرات السيول، ومتابعة تقارير الأرصاد الجوية وتوقعات حالة الطقس.

ومن جانبه، تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، لجنة إدارة الأزمات المكلفة بالمرور على مخرات السيول والطرق والبرابخ، للتأكد من نظافتها وتطهيرها.

لجنة لتجهيز مخرات السيول

وأوضح رئيس المدينة في بيان صحفى اليوم، أنّ اللجنة المشكلة برئاسة مدير عام إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وعضوية إدارة الأزمات بالمدينة، وهيئة الطرق والمياه الجوفية، لمراجعة جاهزية أعمال الحماية وجودة الطرق وتطهير للبرابخ، ومراجعة جاهزية مهمات الإغاثة بالمدينة، لتكون مستعدة دائما لمواجهة الأزمات المختلفة حال حدوثها.

أماكن السدود الصناعية بسفاجا

وأشار إلى أنّ اللجنة انتقلت إلى أماكن السدود الصناعية ومخرات السيول وللبرابخ ومراكز الإغاثة والطرق والمنشآت الواقعة في مخر السيل، لمراجعه مدى سلامتها وعدم وجود أي معوقات بها استعدادا لموسم الأمطار والسيول بالمدينة، ولتكون جاهزة لحجز وتخزين أي كميات مياه حال سقوط الأمطار حتى لا تتأثر الطرق والمرافق الحيوية بمياه الأمطار حال هطولها.

ولفت رئيس مدينة إلى أنّ اللجنة نجحت باستخدام المعدات اللازمة والعمال في إزالة العوائق من أمام البرابخ من تربة وحشائش، وفحص جميع للبرابخ على طريق سفاجا- قنا.