تحرير 363 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 363 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ضبط 67925 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وفي السياقذ ذاته، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 67925 مخالفة مرورية متنوعة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّه تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 67925 مخالفة مرورية متنوعة.

وأضافت: «من بين المخالفات 10784 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و179 مخالفة السير دون تراخيص، و22 مخالفة موقف عشوائي، و5 مخالفات شروط التراخيص»، واتخذت الإجراءات القانونية.