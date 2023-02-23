فحص 300 ألف طالب في المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بالشرقية 

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنّ الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، مستمرة خلال الترم الثاني بالعمل في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، لافتا إلى أنّ المبادرة فحصت 309934 طالب وطالبة حتى الآن في مدارس الريف.

فحص طلاب المدارس لعلاج سوء التغذية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنّ المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لعدد 1084122 طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم 788122 طالب بالريف، وتختص الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بفحص طلاب الريف ضمن المبادرة، بينما تختص هيئة التأمين الصحي بفحص الطلبة بمدارس الحضر.

ولفت إلى أنّ أعمال الفحص تتم من خلال 174 فريقا طبيا مدربا، يقوم بتغطية 1967 مدرسة بالمحافظة، منهم 118 فريقا بعدد 1527 مدرسة بالريف، بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، وتدريب الفرق على التسجيل الكامل لبيانات الطلبة، وفقا للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

وأوضح أنه فور الانتهاء من فحص الطالب يتم تسليمه كارت مدون عليه بيانات الفحص، وفي حال وجود نتائج غير طبيعية يتم إحالة الطالب إلى الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو للعيادات الطبية بفرع هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وأشار وكيل وزارة الصحة الي أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا، التي تؤدي إلي مضاعفات عديدة منها تأثيرات عضوية وأخرى نفسية وعقلية، وتهدف المبادرة لاكتشاف ووأد هذه الأمراض من الخطوة الأولي.