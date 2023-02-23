6 أماكن عليك زيارتها في البحر الأحمر.. رفاهية واسترخاء في أحضان الطبيعية

تشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر ارتفاع نسبة الإشغالات، منذ مطلع فبراير الجاري، والتي تعدت 80% في عدد من الفنادق، تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى البحر الأحمر، خاصة مدن الغردقة ومرسى علم، والتي تضم أفضل الأماكن السياحية.

أماكن سياحية بالبحر الأحمر

وقال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر، إنّ محافظة البحر الأحمر تضم أفضل أماكن سياحية يمكنك الذهاب إليها عند زيارتك لمنتجعات البحر الأحمر، خصوصًا مدن الغردقة ومرسى علم، والتي أصبحت وجهة سياحية ومقصدا سياحيا عالميا، كاشفا عن أفضل الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها وهي:

- جزيرة الجفتون

من أجمل الشواطئ في البحر الأحمر، وتقع جنوب الغردقة وتستغرق الرحلة نحو ساعة عبر مراكب السياحة، وتبحر الرحلات البحرية في التاسعة صباحا والعودة في الرابعة مساءً.

- جزر المحميات الشمالية بالغردقة

تضم الغردقة جزر المحميات الشمالية، ويوجد بها أفضل مواقع الغوص في العالم، وأهمها شعاب العرق الكبير، وأبو جلاوة وكارلوس وشعاب الفنادير والفانوس، وترتل باي، ويأتي إليها السياح خصيصًا لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والسنوركل.

- شواطئ مرسى علم

عند زيارتك لمنتجعات البحر الأحمر لا يفوتك الذهاب إلى شواطئ مرسى علم، والتي لقبت المدينة بـ«مالديف مصر»، حيث تمتلك شواطئا صُنّفت ضمن الأفضل في العالم.

وأفضل شواطئ مرسى علم هي «شرم اللولي، و شواطئ القلعان، وأبو دباب» وتضم افضل مواقع الغوص، وتستقطب سياحًا من مختلف دول العالم من هواة الغطس والسنوركل.

- بيت الدلافين

من أجمل المناطق التي يمكنك زيارتها في مرسى علم، وتتواجد في منطقة شعاب سطايح، ومنطقة صمداي، وتعتبر من أهم مناطق تواجد الدلافين.

- شاطئ النيزك

يقع جنوب مدينة مرسى علم، وبه بحيرة النيزك، ذات المياه الدافئة شتاءً، وسحرها يجذب السياح إليها.

- شاطئ خليج أبو دباب

يقع في نطاق محمية وادي الجمال الساحرة، وتتميز بوجود مكثف للسلاحف الخضراء، والتي وصفت بعجائب الدنيا.