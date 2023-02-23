أخبار البورصة اليوم.. صعود جماعي للمؤشرات و«السوقي» يربح 10.5 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية، انتهاء جلسة آخر الأسبوع على ارتفاع جماعي رغم تباين الأداء الذي سيطر على ساعات الجلسة، بين المنطقتين الحمراء والخضراء، وصعد مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة نمو 1.35% ليغلق على مستوى 17.003.9 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة نمو 1.38% ليغلق على مستوى 2.887.23 نقطة.

مؤشر البورصة

حقق مؤشر البورصة «إيجي إكس 70» نموا قدره 1.2% ليغلق على مستوى 2.971.88 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.13% ليغلق على مستوى 4.436.86 نقطة، وربح رأس المال السوقي قيمة 10.5 مليار جنيه، مغلقا عند 1.079 تريليون جنيه.

صعود جماعي للمؤشرات

شهدت جلسة اليوم، إقبالا من المستثمرين الأفراد العرب والأجانب، والمؤسسات المالية المحلية والعربية على شراء الأسهم، حيث مال اتجاه الأجانب والمصريين نحو الشراء بصافي 19.675 مليون جنيه للأول و6.298 مليون للثاني، فيما اتجه العرب نحو الشراء بصافي 25.974 مليون، عبر تداول 387.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.4 مليار جنيه، من خلال 55.5 ألف عملية.