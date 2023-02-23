حدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس الملغية للصف الثاني الثانوي 2023 والأجزاء المحذوفة من المنهج، في كل المواد، مشيرة إلى أنّ الأسئلة التي تندرج تحت بند الأجزاء الخاصة بالاطلاع، لا يتم تضمينها في الامتحانات سواء الشهرية أو آخر العام.

مادة اللغة العربية

الصف الثاني الثانوي: نص اللغة والمجتمع أحمد سعيدان (نثر).

اللغة الإنجليزية

Review 3

From p. 36 to p 41

Unit 12

From P. 66 to P.67

Review D

From p.72 to P.77

مادة الرياضيات

- الوحدة الأولى: المتتابعات والمسلسلات صفحة 21 مثال 5 الربط بالاستثمار، صفحة 22 حاول أن تحل، صفحة 23 حل التمارين من 21 حتى 25 بإضافة إلى نشاط، صفحة 25 التمثيل البياني للمتابعة الهندسية، صفحة 31 حتى 32 التمارين من 41 حتى 44 + نشاط الزيادة السكانية، صفحة 35 مثال 5 الربط الهندسية، صفحة 36 حاول أن تحل 5+ الربط بالأحياء، صفحة 38 تطبيقات على المتتابعات مثال 9، صفحة 39 حاول أن تحل + الربط بالفيزياء، صفحة 41 التمارين من 25 حتى 29، الاختبار التراكمي من 44 حتى 45، التمارين من 5 إلى 17.

- الوحدة الرابعة: صفحة 112 التمارين من 21 حتى 28.

منهج علم النفس

- الوحدة الثالثة: الموضوع الخامس «التفكير» من صفحة 40 إلى صفحة 41.

- مفهوم التفكير وخصائص التفكير الإنساني مستويات التفكير ونماذج من مهارات التفكير.

منهج علم الاجتماع

الوحدة الثالثة: الموضوع الثاني «الضبط الاجتماعي»، من صفحة 74 إلى صفحة 76.

مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي

- الوحدة الثالثة: الفصل الخامس الصفحة 89-90 الجزء الخاص للاطلاع (المقدمة والحركة البروانية).

- الوحدة الثالثة: الفصل الخامس 91-92 الجزء الخاص للاطلاع (قوانين الغازات والعلاقة بين الحجم والضغط) يكتفي بنص القانون والرسم البياني.

- الوحدة الثالثة: الفصل الخامس صفحة 93 الجزء الخاص للاطلاع العلاقة، إثر الحرارة في حجم الغاز يكتفي بنص القانون من كلمة الحجوم المتساوية الي أخر الصفحة.

- الوحدة الثالثة: الفصل الخامس صفحة 94 الجزء الخاص للاطلاع العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة.

- الوحدة الثالثة: الفصل الخامس 97-98 الجزء الخاص للاطلاع العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة يكتفي بنص القانون والرسم البياني.