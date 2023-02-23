إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة «أسماء»

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالكيلو 80 بطريق «مصر إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة.

انقلاب سيارة نصف نقل في البحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون وجاري عمل الفحوصات الطبية، وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد ف .ع»، 28 سنة، «أيمن م .ع»، 47 سنة، «كريم ف .م»، 29 سنة، «ياسر أ. خ»، 45 سنة، «محمد ع. م »، 46 سنة، «أحمد م .م»، 32 سنة، «مصطفي ح. ع»، 32 سنة، « عماد الدين. أ »، 56 سنة، جميعهم مقيمين محافظة القاهرة، ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابين جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.