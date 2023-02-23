الأوراق المطلوبة للتقديم لقرعة الحج 2023.. إليك رابط التسجيل

تستقبل وزارة الداخلية طلبات التقديم في قرعة الحج، بحسب ما أعلنته الوزارة، إذ ما زال باب التقديم مستمرا حتى يوم 6 مارس المقبل.

كيفية التقديم في قرعة الحج

وعن طرق التقديم فى قرعة الحج، يكون من خلال الموقع من خلال الرابط، ويمكن التقديم من خلال أقسام الشرطة في مديريات الأمن، أو التقديم من خلال الاتصال على الرقم «27983000 - 02».

المطلوب خلال التقديم في قرعة الحج

وفيما يتعلق بالمطلوب خلال التقديم في قرعة الحج هذا العام 2023 فهي كالتالي:

- رقم بطاقة الرقم القومي.

- اسم المتقدم للحج كما مدون داخل بطاقة الرقم القومي، ويشترط أن تكون البطاقة سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- أن يكون رقم الهاتف المحمول وسيلة التواصل مع المتقدم في حال فوزه.

- تقديم إقرار المتقدم بتمتعه بحالة صحية جيدة، ومُعافى من الأمراض التي حددتها وزارة الصحة والسكان والتي تمنع السفر لأداء فريضة الحج.

وكذلك بيانات المرافق إن وجد، وهي بطاقة الرقم القومي، مع صلة القرابة لمقدم الطلب، ورقم هاتفه المحمول، وتمتعه بحالة صحية جيدة، على أن يقوم المرافق هو الآخر بتسجيل على الموقع بنفس رقم مقدم الطلب.

الأوراق المطلوبة بعد الإعلان عن الفائزين

وبعد إعلان الفائزين في قرعة الحج 2023، توجد أوراق اللتقديم في قرعة الحج تكمن في جواز سفـر مُميكن لجميع الفائزين في قرعة الحج والمرافق معهم «إن وجد»، على ألا تقل صلاحية الجواز عن سنة بداية من يوم 30 أبريل المقبل.

ويجب إحضار إيصال سداد قيمة تكاليف الحج للإطلاع عليه، و صورة من شهـادة التحـصين «Qr-code»، ومدون خلالها الجرعات الأساسية المُقررة، بالإضافة إلى جرعة تنشيطية للقاحات «كوفيد - 19» المُعتمدة دوليا بوزارة الصحة، ولابد من معرفة أنها شرط أساسي للحصول على التأشيرة، على أن آخر جرعة حصل عليها المتقدم خلال 6 أشهر قبل السفر، وكذلك البصمة العشرية للحاج «فيش حج مميكن».