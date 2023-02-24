معلومات عن فتحي غانم في ذكرى رحيله.. أبرز أعماله رواية «زينب والعرش»

توافق اليوم الذكرى الـ24 على رحيل الكاتب فتحي غانم، الكاتب والصحفي وأحد أبرز الروائيين المصريين في النصف الثاني من القرن العشرين، والمولود في 23 مارس من عام 1924م.

وحسب الموقع الرسمي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، التابع لوزارة الثقافة: تخرج فتحي غانم في كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) عام 1944، بدأ مسيرته الصحفية في مؤسسة روز اليوسف رئيساً لتحرير مجلة صباح الخير، وانتهى به المطاف فيها أيضاً رئيساً لتحرير مجلة روز اليوسف.

المناصب الصحفية التى تقلدها:

ترأس تحرير العديد من المطبوعات الصحفية كالتالي:

- رئيس تحرير صباح الخير من عام 1959 إلى عام 1966.

- رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1966.

- رئيس تحرير جريدة الجمهورية (1966 : 1971).

- رئيس تحرير روزاليوسف (1973 : 1977).

- وكيل نقابة الصحفيين (1964 : 1968).

أعمال فتحي غانم الأدبية

من أعماله الروائية:

الجبل ، والرجل الذى فقد ظله، تلك الأيام المطلقة، زينب والعرش، قليل من الحب كثير من العنف، بنت من شبرا ، ست الحسن والجمال، من مجموعاته القصصية : تجربة حب – سور حديد.

تم تحويل عدد من رواياته إلى أفلام سينمائية، ومسلسلات تلفزيونية.

الجوائز والأوسمة:

جائزة الرواية العربية، العراق، عام 1989، وسام العلوم والآداب، عام 1991، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة في العام 1994 م.