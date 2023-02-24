7 مدن في قائمة الأكثر دفئا اليوم.. مناسبة «لإجازة الويك إند»

تشهد مدن ومحافظات مصر ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة نسبيا، بعد موجة باردة وطقس متقلب شهدته البلاد مع بداية شهر أمشير، أحد أكثر الشهور برودة، حيث وصلت درجات الحرارة بمدن صعيد مصر حتى 5 درجات مئوية خلالها، لتعاود الارتفاع مرة أخرى، مسجلة بين 23 و26 درجة مئوية للعظمى، وبين 9 و17 درجة للصغرى.

وترتكز المدن الدافئة في صعيد مصر، وتعد وجهة جيدة للتنزه والسياحة الداخلية والخارجية، مع تمتعها بشمس ساطعة وجو معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا.

المدن الدافئة في مصر اليوم

وتتضمن قائمة المدن الأكثر دفئا في مصر اليوم الجمعة، 7 مدن، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، وهي:

- شلاتين: العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة.

- حلايب: العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة.

- الغردقة: العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة.

- سفاجا: العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة.

حالة الطقس في أسوان

- أسوان: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات.

- قنا: العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 9 درجات.

- الأقصر: العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 9 درجات.