اقتحام مكتب بريد في دمياط وسرقة 1.5 مليون جنيه

شهد مكتب بريد مدينة دمياط الجديدة، مساء الخميس، اقتحامًا من قبل تشكيل عصابي، واحتجزوا ثلاثة من موظفيه كانوا ينهون أعمالهم كالمعتاد قبل انتهاء مواعيد العمل.

واعتدى المتهمون على الموظفين وأوثقوهم بالحبال، واستولوا على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه وفروا هاربين.

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

ووجه اللواء حسام توفيق، مدير أمن دمياط، بسرعة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة وسرعة إلقاء القبض على المتهمين.

تفاصيل سرقة مكتب بريد في دمياط

البداية عندما أقدم 3 ملثمين مسلحين بالسطو المسلح على مكتب بريد دمياط الجديدة بجوار مبنى جهاز تعمير المدينة، واعتدوا على أفراد الأمن واحتجزوا 3 موظفين، واستولوا على 1.5 مليون جنيه وفروا هاربين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجرى فرض كردونًا في محيط الواقعة، كما أعدت أكمنة في مداخل ومخارج المدينة.

وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة وعاينت مكتب البريد الذي يقع بجوار مبنى جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة بالحي الأول بالمدينة، وجرى استجواب شهود الواقعة وأفراد الأمن والموظفين الذين تم نقلهم لمستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة للعلاج من الإصابات إثر الاعتداء عليهم من الجناة.