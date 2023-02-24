متي يتم اللجوء إلى الطلق الصناعي؟.. اعرفي مخاطره على المرأة والجنين

الولادة الطبيعية تستلزم طلق طبيعي، يحدث بشكل تلقائي مع اكتمال شهور الحمل، فتأتي آلام المخاض وتضع الأم جنينها التي حملته 9 أشهر بشكل طبيعي، إلا أنه في بعض الحالات لا يحدث الطلق الطبيعي المؤدي للولادة الطبيعية، وهو ما يستدعي اللجوء إلى استخدام الطلق الصناعي لكنه قد يؤدي إلى مخاطر على صحة الأم والجنين.

تعريف الطلق الصناعى

معنى «الطلق الطبيعي»، أوضحه الدكتور أحمد حمدان، أخصائي النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة القاهرة، بأنه عبارة عن انقباضات طبيعية متكررة «ألم أسفل الظهر مع تحجر البطن»، لتوسيع عنق الرحم لنزول الجنين عن طريق الولادة الطبيعية، وهذا ما يحدث مع غالبية السيدات، إلا أن هناك حالات لا يحدث لها طلق طبيعي رغم اقتراب موعد الولادة، وهنا يتم اللجوء إلى الطلق الصناعي، الذي «هو بدء عملية الولادة أو التحريض للولادة بتدخل طبي»، في حالة الولادة الطبيعية التي لا يصاحبها في الغالب طلق طبيعي.

معلومات الطلق الصناعى وسبب حدوثه

رغم أن الطلق الطبيعي هو الأصل في الولادة، إلا أن هناك حالات تستدعي اللجوء إلى الطلق الصناعي، أوضحها الطيب، وهي في حالة انتهاء الشهر التاسع وعدم حدوث طلق طبيعي، أو بسبب مشاكل صحية تعاني منها الأم وتستدعي الولادة العاجلة مثل الضغط العالي، أو مشاكل في حركة الجنين، وتكون الأم جاهزة للولادة الطبيعية في هذه الحالة يستخدم الطلق الصناعي، بالإضافة إلى المرأة التي تعاني انفصال المشيمة أو قلة حركة الجنين أو حدوث أي طارئ يستدعي الولادة بندون دطلق طبيعي فنلجأ للطلق الصناعي.

وقال الطبيب إن هناك عدة طريق يتم من خلالها حدوث الطلق الصناعي، فقديما كانت الحقنة الشرجية تستخدم لهذا الغرض وشربة زيت الخروع أيضًا، إلا أن دورهما بسيط جدا، وفي الوقت الحالي تستخدم الأدوية كالأقراص أو اللبوس أو المحاليل التي تساعد على فتح الرحم لحدوث الولادة بشكل طبيعي.

خطورة الطلق الصناعي

ورغم الاستخدامات الشائعة للطلق الصناعي إلا أنه ينطوي على بعض المخاطر، لذا نصح أخصائي النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة القاهرة، باستخدامه في الحالات المخصصة المستدعية له: «ما ينفعش ناخده عمال على بطال»، موضحًا أنه لا يتناسب مع السيدات التي سبق لها الولادة القيصرية، وكذلك السيدات التي تجاوزت 4 ولادات وتعاني ضعف الرحيم، لافتا إلى أنه في هذه الحالة يؤدي الطلق الصناعي الشديد إلى انفجار الرحم، فضلاً عن تأثيره على الجنين حيث يؤدي إلى مشاكل في التنفس أو اختناقه أو يؤثر على الدم الذي يصل إليه.

وبالإضافة إلى المخاطر السابقة فإن استخدام الطلق الصناعي بزيادة أو بجرعة غير منتظمة، يؤدي إلى مضاعفات ومشاكل فيما بعد، لذا نصح الطبيب باستخدامه لدواعيه والامتناع عنه في حالة الحرج أو موانع الاستخدام.

أهمية الطلق الصناعى في الحمل

ومن أضرار الطلق الصناعي أنه أكثر ألمًا من الطلق الذي يبدأ بشكل طبيعي، والنساء اللاتي يبدأن الولادة بالطلق الصناعي غالباً ما يطلبن التخدير النصفي أي تخدير فوق الجافية بإبرة الظهر، وتعطى «حقنة» الطلق الصناعي في الوريد وتحتوي على «أوكسيتوسين» كمادة فعالة تلين عنق الرحم لتبدأ انقباضات الرحمن حيث أن «الأوكسيتوسين» عادة ما يكون أقوى ويتطور بشكل أسرع من الطلق الطبيعي، وإذا لم يبدأ مفعول الطلق الصناعي بعد«الأوكسيتوسين» أو إذا كان نبض الجنين ضعيفاً، يفضل إجراء عملية ولادة قيصرية، وفق الطبيب.

قبل استخدام الطلق الصناعي ينصح أخصائي النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة القاهرة، بأن تكون المرأة الحامل مستلقية على جانبها لمدة 30 دقيقة حتى يجري امتصاص التحميلة من الجسم، فعادة ما تأخذ تحاميل الطلق الصناعي من 6- 24 ساعة حتى يبدأ مفعولها، وإذا لم تبدأ الانقباضات بعد مرور 24 ساعة تؤجل الولادة إلى يوم آخر، إلا إذا اقترح الطبيب الولادة القيصرية لوجود خطر على صحة الجنين، وتكون المرحلة الأولى من الانقباضات «مرحلة بداية توسع عنق الرحم» أطول عند إعطاء الطلق الصناعي مقارنة بطلق الولادة الطبيعية، والمرحلة الثانية «التوسع أكثر من 6 سم» متشابهة سواء عند إعطاء طلق صناعي أو بدء الانقباضات بشكل طبيعي.