محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق في السلام بتكلفة 2.5 مليون جنيه

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد العتيق بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

افتتاح مسجد في قنا

جاء افتتاح مسجد قنا بحضور النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد كبير من أهالي القرية.

خطبة الجمعة اليوم

واستمع محافظ قنا والمصلون إلى خطبة الجمعة، بعنوان «الصدق في القول والعمل» كقيمة إنسانية نبيلة، وخلق إسلامي أصيل، ينبئ عن طيب المعدن، وكمال المروءة.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن سعادته لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح بيت من بيوت الله، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على إعمار المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم، مشيرا باهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم إحلال وتجديد المسجد العتيق بقرية السلامية بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة 390 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه.