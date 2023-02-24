متطوعون في «تحالف العمل الأهلي» لقناة الحياة: يقدم خدمات للمواطن البسيط

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يفتح الباب أمام المتطوعين بالمحافظات».

رابط للتسجيل

وقال أحمد الشاعر عضو كيان شباب مصر، إن التقديم للتطوع يكون من خلال صفحة الكيان على «فيس بوك»، إذ جرى إطلاق رابط يسجل من خلاله الشباب.

وعبر بعض المتطوعين من القاهرة عن سعادتهم للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إذ قال أحدهم: «اختيار كيان شباب مصر كان متفردا فالانتماء للوطن فقط، والعمل بجد».

وأضاف آخر: «أي شخص يتمنى العمل التطوعي والخير»، ولفت آخر: «جرى شرح مكونات الكيان ومسيرته والصعوبات والإنجازات التي تحققت».

آراء الشباب في التحالف

وفي محافظة الدقهلية، حرص العديد من الشباب للانضمام للتحالف الوطني للمساهمة في نشاطه، وقال أحدهم: «أحب أن أكون مشاركا في هذا الكيان لأنه سيمس الشارع والمواطن البسيط»، وأضاف آخر: «اكتشفت أن له دور فعال في أرض الواقع، لذلك رغبت في الانضمام لهذا الكيان».