مصرع شخص سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة بحلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض مصرع شخص سقط من الطابق الساس في حلوان، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة.

بلاغ بسقوط شخص من الطابق السادس في حلوان

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شخص يدعى «إسماعيل. م. ح»، 47 عاما جثة هامدة، بادعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة المتوفى، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وإصابته بكسور ونزيف خارجي، وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة ومباشرة النيابة العامة للتحقيقات.