تفاصيل مأساوية في وفاة سيدة بجوار زوجها الكفيف بالغربية.. «عرف من الجيران»

توفيت ربة منزل في العقد الخامس من عمرها، داخل منزلها، بجانب زوجها الكفيف، ولم يعلم بوفاتها، إلا بعد النداء عليها أكثر من مرة لإيقاظها من نومها صباح أمس الخميس، ولم تستجب.

ليس لديها أولاد

وقالت جهاد عزام، أحد الجيران، في تصريحات لـ«الوطن» إن السيدة المتوفاة تدعى أمل في العقد الخامس من عمرها، وتسكن مع زوجها الكفيف، بمنطقة الجلاء بمدينة طنطا بالغربية، وليس لديهما أولاد، وأنها لفظت أنفسها الأخيرة، صباح أمس الخميس.

وأضافت جهاد عزام أن زوجها حاول إيقاظها أكثر من مرة لكنها لم ترد، ما دفعه للاستعانة بالجيران ليخبروه بوفتها، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة، مشيرة إلى أنها كانت تتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي المنطقة.

تشييع الجثمان

واستكملت أنه تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليها، عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وصلاة المغرب، ودفنها في مقابر عوارة، أمس الخميس، وأن المنطقة تشهد حالة من الحزن الشديد، واتشحت السيدات بسواد حزناً على وفاته.