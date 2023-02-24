الدكتور أحمد علاء يكتب: «العزمية» طريقة إصلاحية

أسس الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبوالعزائم الطريقة العزمية عقب إلغاء الخلافة الإسلامية، التى أثرت على العالم الإسلامى تأثيراً كبيراً، وكان للإمام أبى العزائم دوره البارز فى توعية الأمة، وتربية الرجال، وتدعيم الروح الوطنية.

فبعد أن تخرج الإمام فى كلية دار العلوم عام 1888م عمل مدرساً بمصر والسودان ثم أستاذاً للشريعة الإسلامية بكلية غردون، جامعة الخرطوم حالياً بالسودان. وبدأ الإمام يدعو إلى الله تعالى ويهدى إلى الصراط المستقيم، وكان من بين تلاميذه من يكتب ما يمليه الإمام فى دروسه، وأطلق على جامعته التربوية الدينية آنذاك اسم (جماعة آل العزائم)، وأصدر خلال تلك الفترة مجلة «السعادة الأبدية»، ومجلة «الفاتح» ومجلة «المدينة المنورة».

ولما كان قرار إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 1924م كوّن الإمام جمعية «إحياء الأخلاق المحمدية» وخرج منها بتكوين (جماعة الخلافة الإسلامية بوادى النيل) وانتخب رئيساً لها بمصر سنة 1924م ودعا إلى مؤتمر عام بمكة المكرمة ثم بمدينة القدس الشريف، ولكن مع كثرة الأطماع وتفتت الرؤى لم تؤت هذه المؤتمرات ثمارها.

وفى عام 1933م أسس الإمام أبوالعزائم الطريقة العزمية، وبدأت نشاطها من ذلك الحين، وترك ثروة من العلوم التى يحتاجها المسلم فى طريق الله حتى يصل إلى بر الأمان، فقد رأى الإمام أبوالعزائم أن كل مسلم على يقين أنه مسافر إلى الدار الآخرة للقاء ربه سبحانه وتعالى كما قال تعالى «إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى»، وتلك المسافات التى يقطعها العبد هى تلقى العقيدة الحقة ومجاهدة النفس لتزكيتها لتتجمل بالأخلاق الفاضلة وحسن معاملة الخلق ليكون بيتاً معموراً، والقيام بالحقوق الواجبة عليه لنفسه ولربه سبحانه وللناس.

ولهذا وضع الإمام أبوالعزائم مقدمات وضوابط للمريد ووضح اللوائح المنظمة للانتساب للطريقة العزمية، وبيّن الآداب التى ينبغى أن يكون عليها المسلم لأخيه المسلم، والمتعلم للمعلم، وآداب الدعوة إلى الله.

وفى الوقت الذى تعالت فيه الأصوات بدعاوى الجهاد من بعض من يدعون أنهم مشايخ ودعاة، فيبثون الفتاوى الباطلة بجهل متأصل فيهم، عندها وضح الإمام أبوالعزائم مفهوم الجهاد وأركانه ومعانيه وشروطه وفقهه وأحكامه وأفرد له كتاباً سماه «الجهاد».

وسار على درب الإمام أبى العزائم كل من تولى مشيخة الطريقة العزمية من بعده، فقام الإمام السيد أحمد -الابن الأكبر للإمام- ومن بعده الإمام السيد عز الدين ماضى أبوالعزائم فاستحدثا وسائل جديدة لنشر علوم الإمام أبى العزائم بطباعة تراث الإمام وتأسيس المراكز الإسلامية فى مصر وإصدار مجلة «الإسلام وطن» وإرسال الرسائل للأمراء والحكام المسلمين، ومن بعدهما والدى السيد محمد علاء الدين ماضى أبوالعزائم، فاستحدث وسائل أخرى تتناسب مع مستحدثات العصر من وسائل إعلامية ومنصات إلكترونية، ونظّم العديد من المؤتمرات والندوات، وأسس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية والرابطة المصرية، وما زال حتى الآن يجاهد فى ساحة التصوف لنشر علوم الإمام والروح الصوفية التى تضمن للمجتمع الأمن والاستقرار.

د. أحمد علاء الدين ماضى أبوالعزائم

نائب عام الطريقة العزمية ورئيس جمعية جماعة آل العزائم