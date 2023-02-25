صاحب فيديو «العاصمة الإدارية» المفبرك: كنت أستعرض الإنجازات والإخوان حرفوه

كشف الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية النهار، عن حقيقية فيديو العاصمة الإدارية المفبرك بفعل جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال «الباز»: «للأسف بنصدق حاجات كتير بتحصل حوالينا دون مناقشة وتفكير، والدولة المصرية مستهدفة من الكثيرين، ورغم سير مصر وتقدمها في ظل المشكلات العالمية، إلا أن المستهدفين يعملون طوال الوقت لتشويه مصر، ولكن إرادة الله كاشفة أمرهم أمام الجميع».

منصات التواصل الاجتماعي

وتابع: «انتشرت صورة لشخص يدعى حسام الغمري، وهو إنسان مشتت ومشرد ألقى بنفسه في أحضان جماعة الإخوان، ومنذ عدة شهور جرى القبض عليه في تركيا، وصنع من الإخوان رمزًا وأيقونة، وبعد فترة عاد لمواصلة نشاطه الكاذب والملفق على منصات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها ما نشره من منشورات تحريضية يشكك من خلالها المواطن في دولته».

وأشار إلى أن حسام الغمري نشر مقطع فيديو لشخص يتجول في العاصمة الإدارية بصوت غير واضح، وتبين بعد ذلك أن المواطن الذي ظهر وهو يتحدث في الفيديو ويستعرض الإنجازات التي تحققت في العاصمة الإدارية ويشير إلى وجود أسماء الشهداء على الأعمدة، ويؤكد أن الإنفاق لم يكن هباء بل كان له عائد ملموس على أرض الواقع».

فيديو جديد لأحمد السعداوي

واستعرض الباز مقطع فيديو جديد لرجل الأعمال أحمد السعداوي الذي ظهر في مقطع الفيديو المفبرك قائلًا: «كنت بصور مجموعة فلل في العاصمة الإدارية من عام ونصف، وصورت النصب التذكاري والقصر، ووجدت الفيديو يعاد نشره منذ أيام وتم تحريفه وقصه ليبين إني بأقول أن الغلاء منعنا من كل شيء وهو لم يحدث فكلامي كان محفز للناس على العمل والتقدم، وانا أتمنى الخير للبلد ولكل اللى عايشين فيها».

وأضاف رجل الأعمال أحمد السعداوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»: «أنا عندي الكثير من أصدقائي في الخارج وكلهم بيأكدوا إن الغلاء على مستوى العالم، ولازم نحافظ على استمرارية الإنتاج».