الكشف على 1327 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية دشنا بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبومناع شرق التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تُنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل القافلة الطبية المجانية في قنا

وقال محافظ قنا، أن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبي على 1327 حالة في 7 تخصصات طبية بواقع 421 حالة أمراض باطنة، و317 حالة طب أطفال، و299 حالة جراحة عيون، و107 حالات جراحة عامة، و87 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، و53 حالة أمراض نساء وتوليد، و43 حالة تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 55 حالة.

وأشار محافظ قنا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏خدمات القافلة الطبية مجانية

ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن القافلة الطبية تقدم خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، لافتًا إلى أن القافلة تقدم خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما 126 مواطنا.