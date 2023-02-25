«جنة» تصنع الفنانيس الجبس في البيت: مِحنتي دفعتني للإبداع

صناعة الفرحة عمل لا يستطيع تنفيذه إلا من أراد الحياة، «جنة محمد»، حوَّلت محنتها إلى منحة وبدلت مشاعر الحزن إلى الفرح بل وتصدر مشاعرها إلى الآخرين وتمكنت من رسم الضحكات والابتسامات على الوجوة وخاصة الأطفال، واستطاعت تحويل حياتها من أزمة إلى فرحة وأمل مليء بالطموحات والأحلام لتعود كما كانت أو ربما أفضل مما كانت، ضاربة نموذجا للسيدة المصرية الصامدة التي تعبر الأزمة وتصنع منها أملا ونجاحا.

صناعة الفنانيس أعادت لي الحياة

«زوجي كان تاجراً أخشاب وكانت حياتنا مستقرة ومستوانا الاجتماعي ممتاز»، بهذه الكلمات بدأت جنة محمد السيد، بنت الإسكندرية، تروي لـ«الوطن» قائلة: «تعرض زوجي لخسارة كبيرة وأصابه المرض ولم يستطع النزول إلى العمل ولي ابنتان وليس لنا دخل ثابت، ولم أتعود على العمل وابنتي الكبرى تزوجت ولم يكن حظها جيدا فعادت إلينا بطفلها، وكان يجب أن أفكر كيف سنعيش؟ حتى أتتني فكرة صناعة الفنانيس وهى تماثيل صغيرة الحجم بالجبس، ووجدت بها كل ما أريد كمشروع أبيع منتجاته لنعيش منه وكعمل يدخل السرور إلى قلبى ببساطة، فلقد أعادت الفنانيس لى الحياة».

رمضان أحلى مع الفنانيس

أصنع «الفنانيس» بمنزلي وهي عبارة عن أشكال كرتونية مضحكة يراها الكثير على شاشات التلفاز خلال شهر رمضان، وتتكون من مجموعات ما بين 4 و7 قطع حسب حكايتها وقصتها الكرتونية وساعدني في ذلك شخص محترم تعلمت منه طريقة صناعة الفنانيس وكيف أجهز الأسطنبات التى يصب فيها الجبس لتكوين الشكل المراد تنفيذة وأميل دائما للأشكال المضحكة لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال وكل من يشتريها، ومستعدة لشهر رمضان بأشكال رمضانية جميلة حتى يكون رمضانك أحلى مع الفنانيس.

محنة تتحول لمنحة

وتكمل جنة: «حين أصابت زوجي أمراض القلب والسكري والجلطات، كادت حياتنا أن تتوقف وبعد أن كنا نعيش فى رغد تحولت إلى النقيض وأصبحنا نعيش في شقة بالإيجار ومصروفات العلاج باهظة، فقررت أن أكون سنداً لأسرتي وأن تستمر الحياة بلا يأس ومنذ بدأت مشروعي الصغير الذي أبيع منتجاته من خلال السوشيال ميديا تحولت محنتي إلى منحة لأنني أحببت هذا العمل جدا، لأخوض سوق العمل لأول مرة بحياتي، وكلما أنتج أكثر وأبيع أكثر تغمرني السعادة أنني استطعت التغلب على الظروف، ولم أيأس أبداً، وأتمنى أن يصبح حلمي بأن أصل من مشروعي الصغير إلى مصنع كبير يوماً من الأيام، وأن أساعد من يتعرضون لظروف قاسية يعملوا به، وأن تصل منتجاته يكون داخل كل بيت يبهج أطفاله».