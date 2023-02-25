عضو «تعليم النواب» تطالب بمراجعة آليات التدريب بالمراكز المختلفة

قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، خطوة على الطريق الصحيح لحل الأزمة التي يعاني منها عدد كبير من الشباب المصري، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية ستكون قادرة على تحديد دقيق لحجم البطالة في مصر، لاسيما وأن هناك أرقاما متفاوتة في هذا الشأن.

معدل البطالة

وأشارت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن بداية حل أي مشكلة هو تحديد حجمها، لذلك فإن تحديد معدل البطالة بشكل دقيق يساهم في وضع آليات لخفضها لأدنى مستوياتها، ومن ثم البحث عن توفير فرص عمل مناسبة وملائمة للشباب.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مواجهة البطالة يتطلب ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، ومصر بدأت فعليا في هذا التوجه من خلال أنماط تعليم تتماشى مع متطلبات المرحلة مثل المدارس التكنولوجية وكليات الثروة السمكية وغيرها، وهو الأمر الذي يساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب، مشيرة إلى أهمية أن تتبنى الاستراتيجية الوطنية أيضا ملف التعليم الفني المزدوج، من خلال إنشاء مدارس خاصة ببعض المصانع، والتي يمثل فيها الجزء العملي والتدريب أكثر من النظري، ومن ثم وجود خريج مؤهل لسوق العمل في أفضل صورة.

نسبة التعليم الفني المزدوج

ولفتت «نجاتي»، إلى أن الرئيس السيسي حريص على الوصول بنسبة التعليم الفني المزدوج لأعلى مستويات خلال الفترات المقبلة، لاسيما وأن هذا النوع من التعليم يمثل أهمية كبيرة في توفير مؤهلين حقيقيين لسوق العمل، ويلبي احتياجات المصانع من الأيدي العاملة.

وأكدت أن الاهتمام بملف التدريب واحدا من الملفات التي يجب أن ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة، خصوصا وأن هناك العديد من الجهات سواء وزارات أو اتحادات لديها مراكز تدريب، إلا أنها في حاجة لإعادة النظر في أنماط وآليات التدريب لتتواكب مع متطلبات سوق العمل وفقا للتطور التكنولوجي الهائل في كافة المجالات.