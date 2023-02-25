تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تشهد حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة،فى الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، نشاطاً اليوم السبت، وسجل حجم التداول 11 ألف طن، وتشهد حركة وصول وسفر المراكب انتظاماً ويتواجد على أرصفة المواني 8 سفن.

7 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي، للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن، المتراكيةعلى أرصفة مواني الهيئة اليوم السبت 8 سفن، وسجل حجم التداول 11000 طن، بضائع عامة ومتنوعة، 641 شاحنة و 50 سيارة.

وأوضح البيان أن حركة الواردات اليوم سجلت 4000 طن بضائع، 365 شاحنة 46 سيارة فيما سجلت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و276 شاحنة و4 سيارة

تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة

وذكر البيان أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال 3 سفن وهي «الحرية دليلة وأمل»، بينما تغادر السفينتين «بوسيدون اكسبريس والحرية» الميناء، كما شهد ميناء نويبع اليوم تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة 260 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين «سينا، بريدج».